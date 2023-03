Derzeit seien sogenannte Medienbrüche aber noch ein großes Problem, sagt sie – wenn also Informationen von einem Medium auf ein anderes übertragen werden müssen. "Momentan ist es so, dass durch das Onlinezugangsgesetz ja viele Anträge inzwischen schon digital reinkommen. Sie müssen dann aber von Sachbearbeitern abgetippt werden in Fachanwendungen, wo dann die eigentliche Bearbeitung stattfindet. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, weil dabei auch Fehler auftreten." Es koste viel Zeit und sei ermüdend. So könne man Digitalisierung nicht gut angehen und keine Einsparungen erzielen, sagt die Expertin.

Also: Ja, die schleppende Digitalisierung ist ein großes Problem in der öffentlichen Verwaltung und ja, sie macht ein deutlich effizienteres Arbeiten möglich. Ob dieser Mangel aber schwerer wiegt als der Notstand beim Personal, lässt sich nicht seriös bestimmen.



Schließlich bringe die Digitalisierung selbst wiederum einen größeren Bedarf an IT-Fachkräften mit sich, sagt Moreen Heine. "Das ist ein Riesenproblem. Wir müssen auch noch viel effizienter in der IT-Entwicklung selbst vorangehen. Da gibt es auch schon viele gute Ansätze, die in der Umsetzung aber noch schwierig sind."