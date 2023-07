Jetzt hänge es vor allem daran, ob Bund und Land finanziell unterstützen, heißt es in einer Mail vom Verband an MDR AKTUELL: "Derzeit sehen wir uns durch die Preissprünge in der gesamten Branche hohen Herausforderungen gestellt. Der Bund und für 2022/23 auch der Freistaat Sachen haben sich dieser Realität gestellt und erhebliche Zuschüsse gewährt. Wenn das Kostenniveau weiter so hoch bleibt und davon ist in weiten Bereichen zu rechnen, müssen dem System entsprechende zusätzliche finanzielle Mittel zugeführt werden."