Fahrradbau in Mitteldeutschland Bei Diamant brummt es – Mifa in der Krise

In Lockdown-Zeiten gehörten die Fahrradhersteller zu den Gewinnern. Vergangenes Jahr wurden in Deutschland fast eine halbe Million Räder verkauft. Doch nicht alle profitieren vom Boom. Bei Diamant in Sachsen brummt es, Mifa in Sachsen-Anhalt steckt in der Krise. Warum starten die einen durch, während die anderen durchhängen?