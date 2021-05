Diese Tradition macht 'Diamant' bis heute wertvoll. Auch für das US-amerikanische Unternehmen TREK, zu dem die Fahrradwerke in Hartmannsdorf seit 2003 gehören. Brian Schumann führt die Geschäfte. Um dicht an der Produktion zu sein, zog er mit seiner Familie für fünf Jahre von Wisconsin nach Sachsen. Nichts geringeres als "Perfection!" formuliert er als Unternehmensziel: "Die Marke Diamant hat eine Geschichte, die mit exzellenter Qualität einhergeht. Zusammengebaut und 'hand made' in Germany.“ Fahrradproduktion ist Handarbeit. Bis zu 600 Teile müssen assembliert werden."

Der Diamant-Retrolook liegt auch in Zeiten von E-Bike und E-Mobilty im Trend - 'hand made' in Hartmannsdorf Bildrechte: imago/PEMAX Heute ist das Werk in Hartmannsdorf die einzige Fahrradfabrik von TREK weltweit. Die Marke Diamant bedient den deutschsprachigen Markt und wird in Deutschland, Schweiz und Österreich verkauft. Aber auch die Marken TREK und Electra werden in Hartmannsdorf produziert und weltweit exportiert. Das Produktmanagement und Marketing sitzen schon seit den 1990er-Jahren in der Schweiz.

“Aktuell gehen jeden Tag 1.300 bis 1.500 Räder vom Band. Es ist eine Steigerung bis zu 2.000 innerhalb des nächsten Jahres geplant. Dann muss man weitersehen, wie der Bike-Boom weitergeht oder ob er sich auf diesem Level einpegelt." Diamant-Produktionsleiter Tom Mickeleit, beschreibt, dass die Räder sofort in Kartons verpackt und ins Zentrallager gebracht werden. Von dort gehen sie an Fachhändler in ganz Europa.

Folge des Fahrradbooms: Die frisch produzierten Räder werden sofort verpackt und schnell in den Fachhandel gebracht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wir sind amerikanisch geführt. Hauptsächlich spürt man das am Lifestyle", beschreibt Tom Mickeleit die Unternehmens-Philosophie. "Es ist eine flache Hierarchie. Wir sind alle per Du. Der American Way wird gelebt, dass man viel ausprobieren kann und dass man aus seinen Fehlern lernt. Erfolge werden zusammen gefeiert." Kostenfreier Kaffee für die Mitarbeiter und familienfreundliche Arbeitszeiten sollen für zusätzliche Motivation sorgen. In Zeiten des Facharbeitermangels wird Personal-Recruiting auch in der Fahrradbranche zur Herausforderung.

Heute arbeiten über 600 Menschen im Fahrradwerk – vor Corona waren es 555. In den Bereichen Produktion, Lager und Logistik wurden die Kapazitäten hochgefahren. "Aktuell sind wir extrem stark im Wachstum. Die große Kundennachfrage führt dazu, dass Projekte, die für die Zukunft geplant waren, schneller umgesetzt werden", so Tom Mickeleit. "Der Boom zieht sich durch die gesamte Modellpalette."

Fahrräder entstehen in Handarbeit – bei den Diamant-Fahrradwerken sollen 2021 rund 330.000 neue Räder prodziert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

MIFA ist als ostdeutsche Fahrradmarke bis heute vielen ein Begriff. Der Standort in Sangerhausen blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Gegründet 1907 werden die Mitteldeutschen Fahrradwerke MIFA in den 1920er-Jahren durch Erfolge im Radsport bekannt. In den 1960er-Jahren entwickelt sich das MIFA-Klapprad zum Verkaufsschlager, der bis heute bei Sammlern beliebt ist.

Klapprad ist Kult – millionenfach verkauft ging das MIFA-Rad in die Fahrradgeschichte ein. Bildrechte: MDR/Andreas Wolter

Nach der Wende folgten Investitionen und Insolvenzen unter verschiedenen Namen. Die letzte sorgte Ende 2020 für Schlagzeilen, als die Sachsenring Bike Manufaktur Insolvenz anmeldet – für den Standort die vierte Pleite in 25 Jahren.

Doch nun keimt neue Hoffnung in Sangerhausen. Eine Investorengruppe hat das Unternehmen gekauft. Der neue Firmenname "Zweirad Union e-Mobility GmbH und Produktion Co. KG." lässt erkennen, auf welche Produkte der Fahrradhersteller künftig setzen will: Elektro-Mobilität.

Geschäftsführerin Tao Wang kennt das Fahrradwerk Sangerhausen aus früheren gemeinsamen Projekten mit der ehemaligen Sachsenring GmbH. Der Standort habe Potential, trotzdem war der Neustart nicht leicht, beschreibt Tao Wang: "Was wir hier vorgefunden haben, war ziemlich runtergekommen. Da war keine Produktion, die Leute sind nicht mehr motiviert. Da haben wir etwas gebraucht."

75 der ehemals 120 Beschäftigten sind ins neue Unternehmen übernommen worden. Sie produzieren vor allem E-City-Bikes und das durch MIFA bekannt gewordene Kult-Klapprad als Elektro-Version. 30.000 Räder sollen dieses Jahr schon vom Band gehen. "Danach werden wir pro Jahr 100.000 bis 200.000 produzieren", konkretisiert Tao Wang ihre Pläne für den Standort Sangerhausen. Schrittweise sollen die Kapazitäten im Werk wieder erhöht werden.

Neue Hoffnung für den Fahrrad-Standort Sangerhausen: Zum Start der Fahrradsaison rollt die Produktion wieder an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Branchen-Wachstum mit Schmerzen

Die rasant gestiegene Nachfrage nach Rädern sorgt auch für Probleme. Die Branche kämpft mit stockenden Lieferketten. Die Engpässe ziehen sich über alle Komponenten, beschreibt der Produktionsleiter der Fahrradwerke in Hartmannsdorf: "Das geht über Schalt-, Bremskomponenten, Vorbauten, Lenker, selbst Reifen, Schläuche. Die komplette Bandbreite ist betroffen." Im vergangenen Jahr explodierte die Kundennachfrage. Gleichzeitig konnten Hersteller im Lockdown weniger produzieren. Auch der Nachschub der Lieferanten aus Asien stockte wegen der Pandemie.