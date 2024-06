Faktencheck Ostdeutsche Wirtschaft in Europa mindestens in oberer Hälfte

Warum aber sehen sich dann so viele Ostdeutsche als Verlierer, wie Bodo Ramelow es beklagt? Diese Frage treibt den Konjunkturexperten beim ifo-Institut Robert Lehmann auch selbst um: "Wir haben starke und gut funktionierende Sozialsysteme. Wir werden aufgefangen. Arbeit ist da. Die Arbeitslosigkeit im Osten ist so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Deswegen ist es mir schleierhaft, warum die Wahrnehmung so viel schlechter ist, als was wir eigentlich erreicht haben."