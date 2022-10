Ein kleines Belegbeispiel vorweg: Wenn ich am Montagmittag in Leipzig Diesel tanken möchte, schickt mich die "Günstig tanken"-Seite des ADAC an eine Tankstelle in Mockau. 2,108 € muss ich dort für den Liter Diesel zahlen. Zur gleichen Zeit im Westen der Republik, in Köln, kostet der Liter Diesel nur geringfügig weniger – nämlich 2,059 €.