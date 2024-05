MDR Investigativ fragte Anfang Mai bei Enpal und 1Komma5° nach: Was ist aus den Plänen geworden? Enpal-Unternehmenssprecher Wolfgang Gründinger verweist auf eine Pressemitteilung vom 28. Februar und teilte mit, dass man weiterhin daran arbeite. In der angesprochenen Pressemitteilung informiert Enpal über die Gründung eines "europaweiten Konsortiums für die heimische Fertigung von Solarmodulen". Es würden Gespräche geführt mit weltweit führenden Herstellern, die ihre Bereitschaft signalisiert hätten, in eine gemeinsame Modulherstellung zu investieren. Enpal prüfe dafür Standorte in Deutschland und Europa.

Bislang gibt es auch von 1Komma5° noch keine Neuigkeiten im Hinblick auf eine Modulproduktion. Im Gegenteil. Die Aussagen von Geschäftsführer und Gründer Philipp Schröder im Bundestagsauschuss für Klimaschutz und Energie lassen begründete Zweifel zu, ob das Unternehmen überhaupt noch Interesse an einer Solarmodul-Produktion in Deutschland hat. Schröder war von der FDP-Bundestagsfraktion am 22. April 2024 – kurz bevor das Solarpaket I vom Bundestag beschlossen wurde – als Sachverständiger in den Ausschuss eingeladen worden. In der Fragerunde bezweifelte Konrad Stockmeier von der FDP zunächst, dass Solarmodule in Deutschland wettbewerbsfähig produziert werden könnten. Daraufhin fragte er Schröder, wo er dagegen Potenziale für die deutsche Solarindustrie sehe. Schröders Antwort: "Wir würden sagen, dass zum heutigen Zeitpunkt schlicht und ergreifend die vorgelagerten Wertschöpfungsketten nicht da sind, um in einem Maße, wie wir es bräuchten, die Produktion anzukurbeln. Was nicht heißt, dass man nicht am Rande das trotzdem tun könnte." Vielmehr sei er der Auffassung, dass Energiemanagement-Systeme, sprich Software und Elektrotechnik Industriebereiche seien, in denen Deutschland wettbewerbsfähig sei. "Dort gibt es ein riesiges Potenzial", so Schröder. Kein weiteres Wort zur eigenen Produktion von Solarmodulen in Deutschland.

Auch auf Nachfrage von MDR Investigativ, wie der aktuelle Stand sei, bezieht sich ein Sprecher von 1KOMMA5° nicht auf eine mögliche Modulproduktion in Deutschland: "Wir wollen die deutsche Solarindustrie weiterhin stärken, haben daher auch zuletzt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Berlin mit 200 Arbeitsplätzen eröffnet und wir werden zu gegebener Zeit weitere Details bekanntgeben." Laut Presseinformationen arbeiteten die Entwickler in Berlin beispielsweise an einer eigenen Energie-Plattform und KI-Anwendungen, aber nicht an Solarmodulen. Bildrechte: 1Komma5°