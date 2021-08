Rita Blum steht im Quarantänestall ihres Schweinezuchtbetriebes. Hinter den Gittern drängen sich schnaubend und quiekend etwa zwei Dutzend Jungtiere. Irgendwann sollen sie auf Blums Hof in Lauterbach bei Meißen für den Nachwuchs sorgen. Etwa 20.000 Ferkel erzeugt der Betrieb pro Jahr. Die Hälfte davon ist männlich und wird in den ersten Lebenstagen kastriert. Seit Anfang 2021 schreibt das Gesetz dafür eine Betäubung vor. "Für uns war das kein Problem", sagt Schweinehalterin Blum, "wir haben im Vorfeld schon mit unserem Tierarzt diese Injektionsnarkose durchgeführt und haben festgestellt, dass das für uns ein gangbarer Weg ist. Und deshalb machen wir das seit dem 1. Januar 2021 mit unserem Tierarzt gemeinsam."

Dass die männlichen Ferkel überhaupt kastriert werden müssen, liegt am sogenannten Ebergeruch. Eine unangenehme Note, ausgelöst durch Hormone, die sich beim Erhitzen des Fleischs entfalten kann. Allerdings nur bei zwei bis zehn Prozent der Eber. Um sicherzugehen, entfernen viele Bauern ihren Tieren die Hoden. Vor der Operation muss ihnen der Tierarzt nun eine Betäubungsspritze geben. Geschulte Bauern dürfen die Ferkel mit dem Narkosegas Isofluran auch selbst in Schlaf versetzen.

Alternativ können die Eber unkastriert aufgezogen oder über die sogenannte Immunokastration gegen den Geruch geimpft werden. Hubertus Beringmeier, Sprecher für Schweinehaltung beim Deutschen Bauernverband: "Die Umstellung hat gut geklappt. Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der Ferkel kastriert wird, und da haben wir die zwei Möglichkeiten: Isofluran oder dass der Tierarzt das durchführt und die Ferkel in Narkose legt. Und Ebermast ist weit verbreitet und Immunokastration steckt eher in den Kinderschuhen, weil es nicht alle Abnehmer akzeptieren."

Das ist in den Augen von Beringmeier das größte Problem nach der gesetzlichen Neuregelung: Viele Schlachthöfe zahlen für das Fleisch der Schweine, die gegen den Ebergeruch geimpft oder gar nicht behandelt wurden, nicht denselben Preis wie für die kastrierten – aus Sorge, dass einige von ihnen doch noch stinken könnten. Und auch die Kosten für die Betäubung blieben bei den Bauern hängen, so Beringmeier. "Der Schweinemäster zahlt dann für jedes männliche kastrierte Ferkel einen Aufschlag. Und wir hatten uns natürlich vorgestellt, dass das dann auch die abnehmende Seite, also sprich der Lebensmitteleinzelhandel diese Kosten übernimmt. Aber das haben sie bisher nicht getan."