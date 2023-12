Durch den Wegfall der Energiepreisbremse müssen Verbraucher ab Januar wieder den "normalen" Preis zahlen. Laut Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen müssen sich Haushalte auf erhebliche Mehrkosten einstellen: "Wenn's jetzt soweit sein sollte, dass die Preise am Markt in der Fernwärme erstmal recht hoch bleiben – und das deutet sich jetzt erstmal an – bedeutet das in aller Konsequenz, alles, was ich ab Januar dann heize, wird über die Preisbremse nicht mehr abgefedert. Das werde ich in der Konsequenz dann wohl in der Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2024 spüren, wenn mein Vermieter sich an mich wendet und die Nebenkosten abrechnet mit mir."