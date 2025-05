In Deutschland wird etwa jede siebte Wohnung per Fernwärme beheizt. In 20 Jahren wird es etwa jede dritte Wohnung sein – sagen Prognosen in Bezug auf die Klimaziele der Bundesregierung. Aber dafür müsse auch in neue Netze investiert werden, sagt der Geschäftsführer für Sachsen beim Verband kommunaler Unternehmen, Florian Gräßler. Vielerorts liegen die Fernwärmenetze in kommunaler Hand.