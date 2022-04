Die Produkte sind Ferrero zufolge in Belgien hergestellt worden. Das Unternehmen veröffentlichte zudem eine aktualisierte Liste aller zurückgerufenen Produkte . Auch in Großbritannien und Irland weitete das Unternehmen seinen Rückruf aus.

Bereits am Dienstag hatte der italienische Lebensmittel-Konzern in Deutschland und anderen europäischen Ländern bestimmte "Kinder"-Produkte zurückgerufen, darunter Schoko-Bons und Überraschungseier. Betroffen waren demnach bestimmte Chargen, die in einer Fabrik im belgischen Arlon hergestellt und in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden vertrieben wurden.