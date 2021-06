Die Pleite war spektakulär. Doch ihre Aufarbeitung zieht sich hin. Es ist schon acht Jahre her, dass der Strom- und Gashändler Flexstrom Insolvenz anmelden musste und noch immer warten 850.000 Gläubiger auf ihr Geld. Sie werden weiter warten müssen. Auf Nachfrage schreibt Insolvenzverwalter Christoph Schulte-Kaubrügger: "Das Verfahren dauert noch an, weil zahlreiche Vorstandshaftungsansprüche noch geltend gemacht werden und die jeweils zuständigen Gerichte noch damit befasst sind. Die Haftungsprozesse laufen mithin noch."

Doch was bedeutet das? Üblicherweise läuft ein Insolvenzverfahren so: Der Insolvenzverwalter sichert das verbliebene Vermögen und verteilt es unter den Gläubigern. Die Firmenchefs haften in der Regel nicht persönlich. Es sei denn, man kann ihnen rechtswidriges Verhalten nachweisen. Und genau das versuche der Insolvenzverwalter, sagt Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher: "Der Insolvenzverwalter versucht hier auf die Art und Weise bei den Gerichten nachzuweisen, dass die Verantwortlichen bei Flexstrom gewusst haben, dass dieses System, was ja ein gewisses Schneeballsystem war, nicht funktionieren konnte. Das heißt, dass irgendwann Verbraucher geprellt werden und da versucht man eben an das Vermögen der Verantwortlichen ran zu kommen."