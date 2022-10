Wenn er nun immer wieder liest, wie Deutschland versucht, Gas einzukaufen, kommen Littmann Zweifel, ob das fürs Klima wirklich so viel besser ist: "Das russische Pipeline-Gas ist vom CO2-Abdruck das einzige Gas, was die Braunkohle unterbietet. Also wenn wir das Fracking-Gas nehmen, das LNG-Gas, das einen hohen Energieaufwand hat, um das zu verflüssigen, hierher zu transportieren. Dann kann ich auch auf Braunkohle setzen."