Rüdiger Kiani-Kreß schreibt für die Wirtschaftswoche vor allem über die Luftfahrtbranche. Er sagt: In anderen Ländern werde der Flugverkehr subventioniert, weil er für Tourismus sorge: "Das ist eine andere Philosophiefrage, aber wenn in Deutschland diese Belastung weitergegeben wird und woanders nicht, ist das eine Wettbewerbsverzerrung und da müsste sich der deutsche Staat eigentlich Gedanken machen."

Zum Beispiel bei eigenen Dienstleistungen am Flughafen: "Wir sind dort ein bisschen flexibler, in dem, was wir als Preis nehmen können. Natürlich werden wir nie den Preis unterschreiten, den es uns selbst in den Betriebskosten kostet. Aber das ist ein Bereich, wo man an der Marge ein bisschen arbeiten kann." Trotzdem betont sie: Den finalen Flugticketpreis macht dann immer die Airline.