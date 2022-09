Als die Luftfahrt noch in den Kinderschuhen steckte, mussten sich die Piloten entlang von Flüssen, Gebirgszügen und Straßen ihren Weg suchen. Ein Finger stets auf der Karte, um die Orientierung bloß nicht zu verlieren. Gerade bei schlechter Sicht hätte das schnell fatale Folgen gehabt. Um auch nachts fliegen zu können, wurden kurz darauf die sogenannten Flugstreckenfeuer eingerichtet. Mit großen Scheinwerfern wurde den Piloten gezeigt, wo sie entlang fliegen mussten, um an ihr Ziel zu kommen.

Aus diesen Flugstreckenfeuer wurden ein paar Jahre später die sogenannten Funkfeuer. Auch sie zeigten den Piloten den Weg, allerdings nicht mit großen Scheinwerfern am Boden, sondern in Form von Funksignalen die auf kleinen Instrumenten im Cockpit angezeigt werden – es war die Geburtsstunde des Instrumentenflugs. Wenn sich beim Blick aus dem Cockpit nicht mehr alles erkennen lässt, können die Piloten sich auf unterschiedliche Systeme verlassen, um den Weg zur Landebahn zu finden. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Stefan Sabith

Aufsetzen, ohne die Landebahn zu sehen

Über die Jahre wurde die Technik verbessert und arbeitet heute deutlich zuverlässiger und genauer. Inzwischen können moderne Flugzeuge auch bei dichtestem Nebel eine Landung durchführen. Möglich macht das ein sogenanntes Instrumentenlandesystem (ILS). Das ILS ist ein bodenbasiertes System, das den Piloten bei der Landung unterstützt, indem zwei Leitstrahlen Kurs und Gleitwinkel für die Landung festlegen. Der Pilot muss mitunter noch nicht einmal mehr die Landebahn sehen, um sicher aufsetzen zu können.

Allerdings hat ILS einen hohen Preis: Je genauer es arbeiten soll, desto intensiver muss das auch kontrolliert werden. Soll heißen, das System muss regelmäßig gewartet und mit Messflügen eingerichtet werden, um solche Landungen in schlechter Sicht auch zu ermöglichen.

Ich halte für kleine Flugplätze das GPS-Verfahren für viel, viel sinnvoller was die Kosten und Effektivität und auch die Handelbarkeit angeht. Henner Dörnenburg Geschäftsführer Flugplatz Magdeburg

Die Kosten hierfür sind aber enorm, erklärt Henner Dörnenburg, der Geschäftsführer des Magdeburger Flugplatzes: "Beim ILS-Verfahren ist es so, dass Sie Investitionskosten in der Größenordnung von vielleicht einer Million haben und pro Jahr auch um die 100.000 Euro Betriebskosten einrechnen müssen." Aus diesem Grund habe man sich in Magdeburg auch gegen ein ILS-Verfahren entschieden: "Als wir den Flugplatz Anfang 2009 als Pächter übernommen hatten, gab es noch ein bodengestütztes NDB/DME-Verfahren. Das ist ein ungerichteter Anflug mit einem Entfernungsmesser. Später wurde dann das Ganze umgewandelt auf ein Anflugverfahren auf Basis des Global Positioning System (GPS), also ein rein satellitenbasiertes Anflugverfahren."

Seitdem halten sich Dörnenburg zufolge die Ausgaben in Grenzen. So fallen für einen Zeitraum von fünf Jahren lediglich Kosten in Höhe von 20.000 Euro an, um die Vermessungsflüge durchführen zu lassen. Im Vergleich zum ILS also nur ein Bruchteil. Weitere große Kosten würden nicht anfallen, erklärt Dörnenburg. Für den Magdeburger Flughafenchef ist deshalb klar, dass auch andere Airports auf ein solches satellitengestütztes Verfahren umschwenken sollten: "Ich halte für kleine Flugplätze das GPS-Verfahren für viel, viel sinnvoller was die Kosten und Effektivität und auch die Handelbarkeit angeht." GPS oder nicht? Die Flughäfen in Mitteldeutschland setzen auf unterschiedliche Systeme, wenn es um den Landeanflug geht. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Auch GPS hat Nachteile

Zu dieser Einschätzung sind auch viele Betreiber kleinere Flughäfen in den USA gekommen. In den vergangenen Jahren haben viele von ihnen ihre bodengestützten Anflugverfahren aufgegeben und setzen inzwischen ausschließlich auf das satellitengestützte GPS – ein Trend, der in Europa und Deutschland bislang noch ausgeblieben ist.

Das könnte an den Nachteilen des GPS liegen, räumt Dörnenburg ein: "Bei einem ILS kann die Entscheidungshöhe (Anm. d. Red.: Höhe in der ein Pilot sich für die Landung oder das Durchstarten entscheiden muss, wenn er die Landebahn nicht sehen kann) niedriger sein. Bei einem einfachen ILS-Verfahren liegt diese Höhe derzeit bei etwa 60 Metern. Das ist schon relativ wenig und da sind sie schon sehr nah bei der Landebahn dran, wenn sie einen entsprechenden Anflug machen." Die Entscheidungshöhe für das in Magdeburg genutzte GPS-Verfahren liegt zwar nur bei etwa 90 Metern. Für Dörnenburg ist das aber kein Problem: "Also für 99 Prozent der Anflüge reicht das vollkommen aus."

Leipzig/Halle kann immer angeflogen werden