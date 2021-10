Von Massenbach nannte die Lage "superbitter". Zur Finanzspritze gebe es aber keinen Plan B. Man könne den BER betreiben und Geld verdienen oder er koste nur, sagte sie. "Ich garantiere, dass wir alles tun, damit es so reibungslos wie möglich funktioniert."

Bislang nutzten der Flughafengesellschaft zufolge acht Millionen Fluggäste das neue Terminal. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es in Berlin mehr als vier mal so viele. Auch wurden weniger Ziele angeflogen als die Altflughäfen Tegel und Schönefeld vor Corona bedienten. 70 Airlines starteten zu mehr als 160 Zielen, vor Corona waren es 195 Ziele.

In den Herbstferien sorgten lange Wartezeiten teils dafür, dass Passagiere ihre Flüge verpassten.

Der Flughafen war fast auf den Tag genau vor einem Jahr eröffnet worden, nach insgesamt 14 Jahren Bauzeit und neun Jahre später als ursprünglich geplant. Doch nicht nur die Bauphase war von zahlreichen Pannen überschattet. Kurz nach Eröffnung sorgte der Lockdown für Leere an den Gates, in den Herbstferien kam es zu chaotischen Zuständen im Terminal. Die Wartezeiten vor den Schaltern dauerten teils so lange, dass manche Passagiere sogar ihre Flüge verpassten. Grund waren Personalengpässe und pandemiebedingt aufwendigere Check-ins.