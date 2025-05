"Also, es kommt ein Schattenflottentanker mit russischem Rohöl, der fährt ins Mittelmeer. Und auf hoher See im Mittelmeer übergibt er seine Ladung an ein anderes Schiff", erklärt Maack. So werde etwa die Herkunft verschleiert. "Und diese illegalen Übergaben auf hoher See, die sind mit einigem Aufwand per Satelliten- oder Luftüberwachung möglich." Aber dafür brauche es auch den entsprechenden politischen Willen und die Umsetzung. Und die fordere Greenpeace immer wieder ein.