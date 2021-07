Luftfahrt Klimaschützer: Flughafenausbau bedeutet CO2-Ausstoß wie bei Kraftwerk

Der Flughafen Leipzig/Halle will größer werden. Doch gegen den Ausbau gibt es Widerstand: Am letzten Wochenende demonstrierten Hunderte Menschen in der Leipziger Innenstadt. Vor zwei Wochen blockierten Demonstranten die Zufahrt zum DHL-Gelände. Größte Streitpunkte waren bislang der Lärm und die Nachtflüge. Doch in Zeiten, in denen CO2-Emissionen und Klimapolitik im Blickpunkt stehen, gibt es auch wegen dieser Aspekte Kritik am geplanten Ausbau.