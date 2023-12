Wer in ein Flugzeug steigt und von Deutschland auf die Malediven reist, verbraucht so viel sogenannter CO2-Äquivalenzen wie für eine 15.000 Kilometer lange Autofahrt. Das hat jüngst das Umweltbundesamt vorgerechnet und kam zu dem Schluss, dass das Fliegen die klimaschädlichste Art ist, sich fortzubewegen. Und da es ohne Flugzeug schwierig ist, schnell mal Inseln im Indischen Ozean zu besuchen, will der Flugverkehr selbst in Zukunft umweltschonender werden.