An den kleineren Flughäfen in Dresden und Leipzig/Halle gebe es dafür allerdings überhaupt keinen Bedarf, sagt Arne Schwerin von der Mitteldeutschen Flughafen AG: "Personalengpässe beim Abfertigungs- und Servicepersonal, die an den anderen Airports zu teilweise stundenlangen Wartezeiten geführt haben, die gibt es aktuell weder in Dresden noch in Leipzig/Halle."