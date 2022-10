Auch bei der Bundesarbeitsagentur in Nürnberg kann man sich mit solchen politischen Ambitionen nicht anfreunden. Sprecher Christian Weinert sagt: "Bei der Frage gilt es ja auch zu berücksichtigen, welche Anforderungen werden an den Job gestellt. Es braucht auch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und es ist beispielsweise so, dass 57 Prozent unserer Arbeitslosen gar keine abgeschlossene Berufsausbildung haben."

Um Menschen an Flughäfen in Beschäftigung zu bringen, wolle man keinen politischen Zwang ausüben, so Weinert. Er verweist in dem Zusammenhang noch einmal auf die bestehenden Möglichkeiten: "Das Eine ist die Aufnahme einer regulären sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder eines Minijobs. Das Zweite: Wir können Praktika bei Arbeitgebern anbieten, sofern es tatsächlich auch eine Einstellungsabsicht gibt. Und das Dritte, was möglich ist, sind die sogenannten Ein-Euro-Jobs" – Maßnahmen, um arbeitslose Menschen sinnvoll an eine neue Tätigkeit heranzuführen.