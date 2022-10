Insgesamt wohnten in Deutschland aber nur zehn Prozent der Menschen in einer genossenschaftlichen Wohnung, sagt Pekka Sagner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das meiste Wohnungsangebot würde über den freien Markt bereitgestellt. Vor allem der Neubau müsse stärker unterstützt werden, fordert der Wohnungsmarktexperte: "Das ist zum Beispiel dann auch in Form einer Neuauflage der KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen mit einer Verstetigung der Fördersummen. Denn vielen Unternehmen ist insbesondere daran gelegen, die Planbarkeit zu garantieren bei diesen Förderungsinstrumenten: Dass man sich auf diese Argumente und diese Förderungsinstrumente fokussiert, um in der Breite neuen Wohnraum schaffen zu können."