Die CO2-Bepreisung macht sich schon jetzt in der Betriebskostenabrechnung bemerkbar, denn die Vermieter können die Summe auf die Mieter umlegen. Melanie Weber-Moritz ist die Direktorin des Deutschen Mieterbunds und sagt: "Also wir haben durchgerechnet noch nach dem jetzigen Stand, der ja vorsieht, dass bis zum Jahr 2025 die Tonne CO2 55 Euro kosten wird und da ist es so, dass es Mehrkosten für die Haushalte gibt. Bei einer Erdgasheizung liegen die bei 140 Euro. Bei Heizöl sind es 185 Euro im Jahr, die man mehr zahlt. Also es macht sich schon sehr bemerkbar."