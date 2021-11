Umgekehrt sei Großbritannien auch auf der Liste der wichtigsten Länder, die nach Deutschland importieren, abgestiegen, so Treier. In Ostdeutschland pflegte vor allem Sachsen intensive Handelsbeziehungen mit den Briten. Wirtschaftsminister Martin Dulig wollte vergangene Woche mit Unternehmern nach London reisen, um Kontakte aufzufrischen. Doch wegen der Pandemie wurde der Termin verschoben.

Es stellt sich eine grundsätzliche Frage: Kann die Politik den Brexit überhaupt noch erträglicher machen? Derzeit gebe es haufenweise auszufüllende Papiere und zu erbringende Nachweise, so Oliver Holtemöller, Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. "Da kann durch Verhandlungen durchaus einiges auch wieder rückgängig gemacht werden. Man müsste dann entsprechende internationale Vereinbarungen abschließen." So etwas könne aber nicht Deutschland mit Großbritannien verhandeln, sondern das wäre eine Aufgabe der EU.