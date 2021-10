Bessere Bedingungen für Investitionen in Mitteldeutschland erwartet der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, der Mitglied im Team Wirtschaft bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin ist. "Es muss gelingen, bessere Investitionsbedingungen zu schaffen. Dass ein Unternehmen, das sich neu ansiedelt, beispielsweise nicht nach Gelsenkirchen geht, sondern vielleicht nach Weißwasser“, sagte Herbst am Mittwoch im Gespräch mit MDR-Aktuell nach der ersten Verhandlungsrunde. Es müsse daran gearbeitet werden, das auch tatsächlich umzusetzen.