Altersarmut Millionen Frauen droht Rente unter 1.000 Euro trotz Vollzeit

2,7 Millionen Frauen in Deutschland verdienen in ihrem Vollzeitjob so wenig, dass sie lediglich mit einer Rente von unter 1.000 Euro rechnen können – das betrifft jede dritte Frau in Vollzeit. Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, bezeichnete die Zahlen als "katastrophal".