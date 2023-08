Kaum Chefinnen Wenige weibliche Führungskräfte in Kommunalbetrieben

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

Die Politik will mehr Frauen in Führungspositionen. Vor diesem Hintergrund hat sich ein Wissenschaftler angeschaut, wie viele Frauen aktuell in Kommunalbetrieben in Chefpositionen tätig sind. Das Ergebnis: Nur jedes fünfte städtische Unternehmen in Deutschland hat eine Chefin. Wie sieht es in Mitteldeutschland aus?