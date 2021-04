Eine Abfrage von MDR AKTUELL bei den Behörden und Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt: In Sachsen gibt es derzeit 98 genehmigte Freilandhaltungen, in Thüringen 41, in Sachsen-Anhalt acht. Ein Großteil, das wird bei Nachfragen deutlich, dürfte allerdings Hobbyhaltungen betreffen. Bähring erklärt: "So kann es zum Beispiel sein, dass die Haltung von einem Zuchtpaar seltener Minischweine gewerblich ist, zwei normale Hausschweine nicht gewerblich sind, wenn diese zwei Hausschweine nur gehalten werden für die eigene Versorgung der Familie."