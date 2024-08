Landwirtschaft Frostschäden: Millionenhilfen für Obstbauern in Mitteldeutschland laufen an

15. August 2024, 10:07 Uhr

Die Frostnächte Ende April dieses Jahres haben verheerende Auswirkungen auf die Ernteerträge der Obst- und Weinbauern. Denn durch die Minustemperaturen erfroren Triebe, Blüten und Knospen an Obstbäumen und Weinreben. Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze kündigte an, die Obst- und Weinbauern mit fünf Millionen Euro zu unterstützen. Auch Thüringen und Sachsen stellen nun Millionen in Aussicht, um die Frostschäden auszugleichen.