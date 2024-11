Einem aktuellen DIW-Bericht zufolge kommen rund 40 Prozent derjenigen, die frühzeitig abschlagsfrei in Rente gehen, aus Berufen mit vergleichsweise geringer Belastung. Zu den Berufsgruppen zählt das DIW demnach etwa Bankkaufleute, Angestellte und Führungskräfte aus der öffentlichen Verwaltung sowie Berufe im Vertrieb. Eine hohe physische und psychosoziale Belastung haben dem DIW zufolge Mitarbeiter in der Gesundheits- und Altenpflege, im Verkauf und der Gastronomie, ebenso Berufsgruppen im Maurerhandwerk, im Gartenbau und in der Fleischverarbeitung.

Haan erklärte, dass Menschen mit hoher Belastung häufig mit Abschlag in Rente gingen. Diese scheiden also früher aus dem Arbeitsleben aus – nach mindestens 35 Jahren anrechenbarer Zeit in der Rentenversicherung – und nehmen eine geringere Rente in Kauf. Für eine abschlagsfreie Rente sind derzeit 45 Jahre nötig.