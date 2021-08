Dass es zu einer Art "Energielücke" kommt, wenn ein Kohlekraftwerk früher vom Netz geht – darüber müsse man sich keine Sorgen machen, sagt der Dresdner Experte für Energiewirtschaft, Dominik Möst: "Weil das letztendlich ja auch geprüft wird, entsprechende Abschaltungen, die dann auch genehmigt werden müssen in diesem Sinne und dann Anlagen gegebenenfalls als systemrelevant eingeordnet werden."

Atom- und Kohlekraft müssen ersetzt werden

Nichtsdestotrotz sei aber auch klar, dass die wegfallende Kapazität ersetzt werden muss. Wie genau, sei die Frage, findet der Magdeburger Umweltökonom Joachim Weimann. "Denn wir müssen uns ja vor Augen führen, dass wir nicht nur die Braunkohle abschalten, sondern im nächsten Jahr, 2022, auch die Atomkraft und beides sind Kraftwerke, die in der sogenannten Grundlast laufen, das heißt, die sind 24 Stunden am Tag in Betrieb und geben eine bestimmte Last ständig ab."

Damit decken sie bisher ab, was wir an Strom permanent brauchen, so Weimann. Die restlichen Kraftwerke kommen per Mittel- und Spitzenlast dazu – je nachdem wie viel Strom dem Netz entnommen werde, so Weimann. Der Magdeburger Umweltökonom ist skeptisch: "Wobei man eben bei den Erneuerbaren mit berücksichtigen muss, dass sie eben nicht permanent einspeisen. Sie speisen dann ein, wenn gerade die Sonne scheint oder der Wind weht – das ist nicht unbedingt dann, wenn wir Strom brauchen. Die Hauptlast werden dann in der Tat die Gaskraftwerke tragen müssen. Das wird die Sache teurer machen."