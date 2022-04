Frühjahrsgutachten Konjunkturprognose deutlich gesenkt

Bei einem sofortigen Stopp russischer Gasimporte sieht das Konjunkturbild sehr viel düsterer aus. Dann dürfte die Wirtschaft in diesem Jahr nur um 1,9 Prozent zulegen und 2023 dann sogar um 2,2 Prozent schrumpfen. Kooths warnte, in beiden Jahren könnten dann insgesamt 220 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung wegbrechen: "Wirtschaftspolitisch käme es dann darauf an, marktfähige Produktionsstrukturen zu stützen, ohne den Strukturwandel aufzuhalten."

Verbraucher müssen weiter mit steigenden Preisen rechnen. Die Wirtschaftsinstitute sehen die Teuerungsrate in diesem Jahr bei durchschnittlich 6,1 Prozent und damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Im Falle eines Lieferstopps für russische Energie rechnen sie sogar mit einer Inflation von 7,3 Prozent. Auch 2023 dürfte die Rate mit 2,8 – oder 5,0 Prozent im Falle eines Gasembargos – deutlich über dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung liegen.

Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose der Institute dient der Bundesregierung als Basis für ihre Steuerschätzung und Haushaltsplanung. Erarbeitet wurde das Gutachten mit dem Titel "Von der Pandemie zur Energiekrise – Wirtschaft und Politik im Dauerstressfeder" führend vom RWI in Essen, vom DIW in Berlin, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel und vom IWH in Halle.