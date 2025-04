Der Fahrlehrerverband Sachsen-Anhalt sieht dagegen wenig Möglichkeiten, den Führerschein günstiger zu machen. Vorsitzender Reiner Nuthmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Angebot und Nachfrage bestimmten den Preis. Derzeit sei die Nachfrage sehr groß. Außerdem seien die Lohnkosten gestiegen. Bei den Praxisstunden sieht Nuthmann kein Einsparpotential.



Zur Kritik der Verkehrsminister der Länder an der theoretischen Ausbildung erklärte Nuthmann, man könne vielleicht an den Formulierungen arbeiten. Inhaltliche Änderungen sehe er sehr kritisch. Fehlende Basisinformationen müssten dann in den Fahrstunden nachgeholt werden. Ein Grund für die hohen Durchfallerquoten seien vermehrte Sprachschwierigkeiten durch Migration in den vergangenen Jahren. Auch sollte besser kontrolliert werden, ob jemand schon für die Prüfung bereit sei.