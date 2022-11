Neben der Vorgabe für die weißen Flecken enthalten die Auktionsauflagen von 2019 die Verpflichtung, bis Ende 2022 in jedem Bundesland mindestens 98 Prozent der Haushalte mit einem Downloadspeed von mindestens 100 Megabit pro Sekunde abzudecken. Dem Netzagentur-Bericht zufolge hat die Telekom die Auflage bislang in 12 Bundesländern, Telefónica in fünf und Vodafone in 13 Bundesländern erfüllt. Die Angaben beziehen sich dabei auf Meldungen der Firmen, die bis Anfang November in Bonn eingingen.