Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia will den Branchenzweiten Deutsche Wohnen übernehmen. Vonovia teilte am Montagabend mit, dass beide Unternehmen eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss unterzeichnet haben.

Vonovia-Chef Rolf Buch kündigte an, dem Berliner Senat für "die angespannte Mietsituation in Berlin" einen "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen" anzubieten. Demnach sollen die Mieten in der Bundeshauptstadt in den nächsten drei Jahren maximal um ein Prozent pro Jahr steigen, in den nächsten beiden Jahren nicht stärker als die Inflationsrate.