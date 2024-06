Fußball-EM 2024 Die UEFA kassiert – Deutschland bezahlt

Auch die Stadien müssen vor der EM renoviert werden, um den Vorgaben der UEFA gerecht zu werden. Weitere 165 Millionen Euro kommen da schätzungsweise noch dazu. Weiterhin stellen die Sicherheitsausgaben bei den Fußballspielen einen großen finanziellen Posten dar, denn die vielen Fans erfordern auch einen massiven Einsatz der Polizei. Diese Kosten werden auch von Ländern und dem Bund übernommen: geschätzt 200 Millionen Euro. Insgesamt entstehen so Kosten von mindestens 625 Millionen Euro für die Ausrichtung der Europameisterschaft. Geld, das am Ende die Steuerzahler übernehmen.

Die Stadt Leipzig gibt auf Nachfrage an, einen Konjunkturschub in Höhe von 59,4 Millionen Euro zu erwarten. Touristen und Fans lassen ihr Geld in Restaurants, Bars, Hotels, kaufen Fanartikel. Deutschlandweit werden 650.000 europäische Gäste erwartet, die rund 250 Millionen Umsatz bringen. Die daraus folgenden regionalen Wirtschaftseffekte werden auch kurzfristig nachweisbar sein. Aber haben diese auch einen nachhaltigen Wirtschaftseinfluss, wie Sportfunktionäre, Politiker und Städte betonen? Genau dazu forscht der Makroökonom Professor Oliver Holtemöller. Er verfasst momentan eine Studie zu dem Thema und kommt zum Schluss: "Ein solches Sportgroßereignis kurbelt die Wirtschaft nicht an. Es kann ein kleines Strohfeuer in ein, zwei Wochen entfachen. Das wird dann auch wirklich die Menschen beflügeln. Man nennt das den 'Feelgood Effekt', dass die Stimmung steigt. So etwas kann sich regional branchenbezogen und kurzfristig positiv auswirken. Aber langfristige, substanzielle ökonomische Effekte gehen davon nicht aus."