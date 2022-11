Das Interesse an den großen Kaufhäusern in Innenstädten ist dem Unternehmen zufolge nicht ganz neu. "Wir haben uns auch schon 2018 bemüht, als Nicolas Berggruen bei Karstadt eingestiegen ist. Auch da ging es um mittelgroße Standorte", sagt buero.de-Vorstandschef Schön. Er sieht für die großen Warenhäuser zumindest in Städten wie Halle, Erfurt oder Chemnitz eine Zukunft: "In mittelgroßen Städten gibt es ein anderes Kaufverhalten als in Großstädten wie Leipzig, eine andere Erwartungshaltung. Dort wird auch ein Vollsortiment erwartet."