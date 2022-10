Wirtschaftliche Probleme Verdi wirft Galeria soziale Verantwortungslosigkeit vor

Durch die Konsumflaute in der Corona-Pandemie wurden viele Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen und die Kette überlebte nur durch Hilfen der Bundesregierung. Nun steckt das Warenhaus wieder in Schwierigkeiten: Am Freitag kündigte der Konzern den Sondertarifvertrag mit den Mitarbeitenden. Verdi wirft den Eigentümern deshalb soziale Verantwortungslosigkeit vor.