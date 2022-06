Wie bereits in den vergangenen Wochen, rief der Grünen-Politiker auch diesmal die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Sparen auf – sowohl in der Industrie, in öffentlichen Einrichtungen wie in den Privathaushalten. Alle sollten "den Gasverbrauch möglichst weiter reduzieren, damit wir über den Winter kommen." Habeck forderte Privathaushalte außerdem dazu auf, Heizungsanlagen zu warten. Es ergebe Sinn, die Heizung "vernünftig einzustellen". Dadurch seien Einsparungen von 15 Prozent möglich.