Die Stadtwerke Jena, die Leipziger Stadtwerke, der Anbieter Eins Energie in Sachsen und auch die Thüringer Energie AG, kurz TEAG, stecken nach eigenen Angaben noch in der Preiskalkulation: Ein TEAG-Sprecher erzählt am Telefon, nur eins stehe schon fest: Es wird teurer, auch für Bestandskunden – in den nächsten Wochen könnte das entsprechende Schreiben in den Briefkästen landen. Auch bei SachsenEnergie wird noch gerechnet. Schon zum 1. Oktober wurden die Preise angepasst. Ob es noch einmal teurer wird, kann Sprecherin Nora Weinhold noch nicht ganz genau voraussagen: Die Einkaufskosten seien nur ein Bestandteil für den gesamten Energiepreis. Dazu kämen noch die Netzentgelte, staatlich regulierte Umlagen und Abgaben. "All diese Komponenten, die stehen jetzt erst in den nächsten Wochen endgültig zur Verfügung."