Einfacher ist es womöglich, den Export von selbst gefördertem Erdgas zu reglementieren. Noch immer gibt es in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen diverse Förderfelder. Die brächten allerdings nur bescheidene Mengen, sagt Charlie Grüneberg: "Also die Förderung in Deutschland liegt ungefähr bei fünf Prozent dessen, was wir insgesamt an Gas in Deutschland verbrauchen."