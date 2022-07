Seit Ende Juni 2021 gilt in Deutschland die Alarmstufe des Notfallplans Gas . Die Bundesnetzagentur gibt begleitend täglich Auskunft über wichtige Kennziffern zur Gasversorgungslage. Auch die Gas importierende Wirtschaft bietet Daten und Statistiken zu dem Thema an.

Die folgende Grafik, die auf Daten der Bundesnetzagentur basiert, zeigt die Gasflüsse an drei Verdichterstationen in Deutschland, an denen wichtige Pipelines in Deutschland ankommen. Die Daten erhält die Bundesnetzagentur von den Netzbetreibern.