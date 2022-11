Nach Neuberechnungen im Oktober sieht dies jedoch mittlerweile anders aus: Es wurden vier Szenarien berechnet, wobei nur in einem Szenario frühestens Ende Februar überhaupt eine Mangellage droht . Dieses Szenario nimmt eine Kälteperiode von zwei Wochen im Februar an und geht zudem (wie die anderen Szenarien auch) davon aus, dass Ende Oktober mit der "Ausspeicherung" von Gas hätte begonnen werden müssen. Dies ist im größeren Maßstab jedoch erst Mitte November eingetreten.

Die Bundesnetzagentur geht in ihren Szenarien davon aus, dass drei Flüssiggas- beziehungsweise LNG-Terminals mit Jahresbeginn 2023 betriebsbereit sind und Gas in die Netze einspeisen können. Dieses Ziel wird sehr wahrscheinlich ebenfalls übertroffen, in Wilhelmshaven konnte der Anleger eines Terminals bereits eingeweiht werden, ein Spezialschiff, das in Lubmin für den Betrieb des Terminals notwendig ist, ist bereits auf Rügen eingetroffen, um für den Einsatz im Greifswalder Bodden vorbereitet zu werden. Die Bundesnetzagentur teilte MDR AKTUELL mit: "Eine um wenige Wochen frühere Inbetriebnahme kann zwar für zusätzliche Gasmengen im deutschen Marktgebiet sorgen und dadurch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit im Winter 22/23 leisten." Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass der zusätzlich gewonnene, kurze Einspeisezeitraum größere Effekte auf die in den bisherigen Szenarien ermittelte Mangellage haben könnte.