Die ostdeutschen Kommunen wollen dem Leipziger Gas-Importeur VNG kein weiteres Geld zuschießen. In einer Mitteilung hieß es, die Gesellschafter der Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft VUB hätten das einstimmig beschlossen. In der Gesellschaft werden die Anteile von acht kommunalen Unternehmen gebündelt, darunter der Städte Leipzig, Chemnitz und Dresden.

Zur Begründung verwiesen die Kommunen auf die teuren Herausforderungen für die Stadtwerke im Zuge der Energiewende. "Die Rahmenbedingungen lassen für sie aktuell keine so hohe Einzelinvestition in die VNG zu, da an vielen anderen Stellen in den Unternehmen dringend Investitionen erfolgen müssen", hieß es.