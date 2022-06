Versorgungssicherheit und die G7 "Gasersatzreserve" – Der steinige Weg aus der Kohle

"Höchste Priorität hat der weltweite Ausstieg aus der Kohleverbrennung in Kraftwerken." So lautet eine zentrale Aussage in den aktuellen Stellungnahmen der G7-Wissenschaftsakademien. Es ist üblich, dass die Nationalakademien den Staatschefs im Vorfeld der Treffen ihren Blick auf die zentralen Gipfelthemen mitteilen – also wissenschaftlichen Rat mitgeben. In diesem Jahr hat dabei die Leopoldina mit Sitz in Halle die Federführung.