Thomas Brandenburg leitet eine Baustelle, die trotz Corona und Krieg in der Ukraine pünktlich fertig werden dürfte. Der Ingenieur baut für die Stadtwerke Leipzig das neue Heizkraftwerk Süd. Im Juni soll der erste Block ans Netz gehen. Doch was nützt Pünktlichkeit, wenn die entscheidende Frage eine andere ist: Woher kommt dann das Gas?

Brandenburg sagt, die Stadtwerke hätten vorgesorgt: Prinzipiell sei Gas für die Inbetriebsetzung für den ersten Winter und dieses Kraftwerk eingekauft. "Wir gehen aktuell auch davon aus, dass geliefert wird und damit wird das Kraftwerk auch definitiv in Betrieb gehen. Ob es die ursprünglich avisierten Betriebsstunden läuft, das werden wir sehen." Das hänge wiederum von den Marktbedingungen ab, erklärt der Ingenieur.

In den Notfallplänen des Bundes habe so etwas Priorität. Die Anlage in Leipzig stehe mit auf der Liste der Anlagen, die erst ganz zum Schluss kein Gas mehr geliefert bekämen, betont Brandenburg. "Vorher würde aber die gesamte Industrie, das gesamte produzierende Gewerbe aus der Gasversorgung raus genommen werden."