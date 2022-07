Nach Wartungsarbeiten Durch Nord Stream 1 fließt wieder Gas – Menge noch ungewiss

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht zu Mittwoch vor einer Drosselung Ende Juli gewarnt und technische Gründe angeführt. Als wesentliches Argument führt er an, dass bis dato immer noch keine schriftliche Information über die Rückgabe einer in Kanada gewarteten Siemens-Gasturbine an Gazprom vorliege. Die Bundesregierung hält dieses Argument für vorgeschoben.