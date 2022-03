Gas-Notfallplan Gasfrühwarnstufe ist erste von drei Krisenstufen

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat den Gas-Notfallplan aktiviert. Das bedeutet, sich auf den Gasstopp durch die russischen Lieferanten vorzubereiten. Wenn Putin seine Ankündigung wahrmacht, drohen in Europa massive Engpässe in der Gasversorgung. Russland fordert, das Gas müsse in Rubel bezahlt werden, ansonsten würden die Lieferungen eingestellt. Welche konkreten Schritte werden jetzt vorbereitet? Auf welche Szenarien müssen sich die Verbraucher in Mitteldeutschland einstellen?