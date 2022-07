Sollte sich Wladimir Putin in den letzten zwei Wochen deutsche Talkshows zu Gemüte geführt haben, wird er sich prächtig amüsiert haben. Die planmäßige Wartung der Gaspipeline North Stream 1 versetzte die deutsche Politik und Wirtschaft in Panik. Jeden Tag wurden neue Hiobsbotschaften über den Bildschirm gejagt, von uns Medien gerade in der Saure-Gurken-Sommerzeit dankbar aufgenommen. Besonders der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich hervorgetan.