Was ist ein Grundversorgungsvertrag? Wer keinen besonderen Gastarif vereinbart, wird als Haushaltskunde automatisch in der Grundversorgung beliefert. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man in eine Wohnung mit Gasetagenheizung einzieht, für die kein Gasliefervertrag besteht. Die Preise in der Grundversorgung sind in der Regel hoch. Der Wechsel in einen sogenannten Sondervertrag spart Geld. Einen Grundversorgungsvertrag kann man jederzeit mit nur zwei Wochen Kündigungsfrist beenden. Die Grundversorger bieten meistens ebenfalls Sonderverträge an.